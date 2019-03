Grosse Schlagzeile in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins «Sports Medicine». Zwei Wissenschafter vom Centre for Human Drug Research in den Niederlanden kommen in einer ausführlichen Untersuchung zum Schluss, dass nur bei 5 der 23 von der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada verbotenen Substanzklassen eine leistungssteigernde Wirkung nachgewiesen ist.