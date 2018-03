Zudem muss der mehrfache Meister der US-amerikanischen NBA-Liga ein neunmonatiges Entzugsprogramm durchlaufen und eine Busse von 390 Dollar zahlen, wie die "Los Angeles Times" unter Berufung auf Gerichtsunterlagen am Montag (Ortszeit) berichtete. Sein Anwalt begrüsste, dass das Gericht Rodmans Bemühungen anerkannt habe, von der Sucht loszukommen, berichtete die Zeitung "USA Today".

Der als extravagant geltende Rodman hatte sich zuvor schuldig bekannt, im Januar im kalifornischen Newport Beach betrunken Auto gefahren zu sein. Damals war er von Beamten angehalten worden und bei einem Alkoholtest durchgefallen. Wenig später liess er sich in eine Entzugsklinik einweisen.

Rodman spielte in seiner Karriere unter anderem für die Chicago Bulls, Los Angeles Lakers und Dallas Mavericks, mehrfach war er NBA-Champion. 2000 trat er vom Sport zurück. In den vergangenen Jahren sorgte der US-Amerikaner vor allem mit seinen Besuchen in Nordkorea für Schlagzeilen. 2013 bezeichnete er den Diktator Kim Jong-un als "Freund fürs Leben".