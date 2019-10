Albane Valenzuela greift nach der US-Tour-Karte

Nach der Hälfte des zweiteiligen, acht Runden umfassenden Qualifikationsturniers in Pinehurst im US-Bundesstaat North Carolina belegt Valenzuela den 24. Platz. Am Schluss bekommen die besten 45 Spielerinnen die Tourkarte. Auf diesen 45. Platz hat sie vor den zweiten vier Runden eine Reserve von drei Schlägen.

Valenzuela ist noch als Amateurin in der Qualifikation eingeschrieben. Schafft sie den Sprung auf die weltbeste Frauen-Tour, wird sie zu den Profis wechseln. Die hochbegabte Genferin spielte in den letzten Jahren auf Einladung und ausser Konkurrenz öfter in Turnieren der Professionals mit. Dabei glückten ihr ein paar hervorragende Ergebnisse inmitten der Weltelite.