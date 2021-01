Wegen positiven Coronatests: Schweizer Handballer reisen ohne Jonas Schelker und Luka Maros an die WM nach Ägypten

Die WM wird für die Schweizer Handballer zu einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Am Dienstag um 22 Uhr erfahren sie, dass sie für die USA (18 positive Coronafälle) nachrücken. Am Mittwochmorgen treffen sie sich in Schaffhausen. Es wird getestet, isoliert im Hintergrund die Reise organisiert. Da vor der Abreise nach Ägypten erst die Corona-Testergebnisse vorliegen müssen, kann die Nati nicht vor Donnerstagmorgen fliegen. Das wegweisende Auftaktspiel gegen Österrreich, das wohl um den Einzug in die Hauptrunde entscheidet, findet bereits heute um 18 Uhr statt.

Nun, alles ist nicht wunschgemäss gelaufen. Jonas Schelker uns Luka Maros wurden positiv getestet. Sie sind zwar völlig symptomfrei, müssen sich natürlich trotzdem in Quarantäne begeben, während sich ihre Teamkollegen Richtung Flughafen aufmachen.