Wegen des Museumsprojekts: Fifa-Strafanzeige gegen Blatter

«Wir haben getestet, getestet und getestet.» Diese in Coronazeiten vertrauten Worte hat Stefan Jost bereits am 24. Februar 2016 gebraucht. Die Eröffnung des Fifa-Museums in der Zürcher Enge war ein grosser Tag gewesen für dessen Direktor und den Weltverband. Auf 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche sollten Fussballfreaks künftig auf ihre Rechnung kommen. Kinder, Fussballer und Rollstuhlfahrer hatten die diversen Attraktionen zuvor gründlich erprobt. Jost erklärte, er rechne mit 250 000 Eintritten pro Jahr, und der brasilianische Doppelweltmeister Cafu stellte den Weltmeisterpokal in die Vitrine.