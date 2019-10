Wawrinka gewinnt irren Nervenkrimi gegen Tiafoe und gibt anschliessend auf

Es ist Viertel nach Zehn, die Matchuhr auf dem Center Court in der St. Jakobshalle zeigt 2:30 Stunden. Die Shirts von Stan Wawrinka und Frances Tiafoe sind schweissgetränkt. Das Aufschlagspiel des 21-jährigen Amerikaners dauert bereits über elf Minuten. Wieder einmal dauert es sehr lange, bis das Servicerecht wechselt. Doch jetzt könnte das nervenaufreibende Spektakel endlich ein Ende haben. Denn Stan Wawrinka hat seinen zweiten Matchball. Den ersten hatte Tiafoe mit einem Ass abgewehrt, doch diesmal kommt Wawrinka in den Ballwechsel. Tiafoe rückt ans Netz, spielt einen Volley, doch Wawrinka kommt noch an den Ball und knallt eine letzte Rückhand die Linie runter. Tiafoe berührt die Filzkugel zwar noch mit seinem Schläger, doch der Punkt und damit auch das Match gehen an den Schweizer.

Mit 6:3, 3:6 und 7:5 zieht Wawrinka in den Viertelfinal ein, wo er eigentlich auf Roger Federer treffen sollte. Doch rund eine Stunde später gibt Wawrinka an der Pressekonferenz bekannt, dass er aufgrund von Rückenproblemen, die er sich im letzten Game zugezogen hat, nicht antreten wird. «Ich weiss, dass ich es nicht schaffe, rechtzeitig zu regenerieren», gab ein sichtlich enttäuschter Wawrinka bekannt.