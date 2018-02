Obschon Federer das Jahr hinter Nadal als Nummer zwei der Welt beendete, gilt Federer als Favorit, weil er seinen Erzrivalen, den er in der Weltrangliste inzwischen überholt hat, in allen vier Duellen in die Schranken gewiesen hat. Nadal kann in dieser Woche beim Turnier in Acapulco mit einem Sieg den Rückstand in der Weltrangliste auf 100 Punkte verkleinern. Bei den Laureus World Sports Awards gibt es für ihn in diesem Jahr aber wohl kein Vorbeikommen an Federer.

Federer ist zudem auch in der Kategorie für das beste Comeback nominiert. Er gewann 2017 nach einer halbjährigen Pause sieben Turniere, darunter die Australian Open und in Wimbledon. Kaum jemand hat dem Baselbieter das zugetraut, nicht einmal er selbst. Erhält Federer bei beiden geheimen Wahlen am meisten Stimmen, würde er für ein Novum sorgen: Noch nie erhielt ein Athlet im gleichen Jahr in zwei Kategorien den Preis. Sicher ist: Auch der nächste Einsatz Federers steht im Zeichen der Wohltätigkeit. Am 5. März bestreitet er das Match for Africa 5».

Mit Marcel Hug ist neben Federer ein weiterer Schweizer nominiert. Der Rollstuhl-Leichtathlet holte an den Weltmeisterschaften in London drei Mal Gold und gewann die Marathons in Berlin, Boston, Chicago, New York und Tokio. Vergeben werden Preise in neun Kategorien. Neben Federer wurde bisher nur eine weitere Schweizerin ausgezeichnet: Martina Hingis 2006 für das Comeback des Jahres.

Die weiteren Nominierten

Weltsportlerin: Katie Ledecky, Garbine Muguruza, Allyson Felix, Serena Williams, Caster Semenya, Mikaela Shiffrin.

Durchbruch: Kylian Mbappé, Caeleb Dressel, Jelena Ostapenko, Giannis Antetokounmpo, Sergio Garcia, Anthoy Joshua.

Behindertensportler: Yui Kamiji, Oksana Masters, Marcel Hug, Markus Rehm, Bibian Mentel, Jetze Plat.

Comeback des Jahres: FC Barcelona, Chapecoense, Justin Gatlin, Valentino Rossi, Roger Federer, Sally Pearson.

Mannschaft des Jahres: Real Madrid, Französische Davis-Cup-Mannschaft, Mercedes, Golden State Warriors, New England Patriots, Team New Zealand.

Bester Sportmoment: Lewis Hamilton, Billy Monger, Chapecoense, Kimi Räikkönen, Jermain Defoe, Iowa Hawkeyes.