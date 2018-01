Es gibt gute Gründe für das Engagement Sutters. Als 62-facher Nationalspieler, als Schweizer WM-Held 1994, als ehemaliger Profi des FC Bayern München gehörte er auf dem Rasen zu den besten Mittelfeldspielern, die das Land je hatte. Als TV-Experte war die Unabhängigkeit Sutters Trumpf. Er scheute sich nie, zu kritisieren, verteilte aber auch gerne Lob. Man konnte sich als Fan vielleicht darüber nerven, wie Sutter sprach – aber nicht was er sagte. Denn das hatte fast immer Hand und Fuss.

Kaum Führungs-Erfahrung im Fussball

Der in drei Wochen 50 Jahre alt werdende Berner galt als Spieler als Querkopf. Unvergessen, wie sich der langhaarige «Chörnlipicker» mit Bayern-Boss Uli Hoeness, dem Wurstfabrikanten, anlegte oder wie er als Nationalspieler vor dem EM-Qualifikationsspiel in Schweden ein Banner mit der Aufschrift «Stop it, Chirac» auf den Platz trug, ein Protest der Mannschaft gegen französische Atombombenversuche. Nach der Karriere schrieb Alain Sutter Bücher wie «Stressfrei glücklich sein», er bot mentales Coaching an, leitete Workshops und führte Yoga-Ferien durch.

Wer Sutter positiv gesinnt ist, sagt: Einer, der über den Fussball-Horizont hinaus sieht. Wer ihn nicht mag, für den ist der ehemalige GC-Spieler bloss ein Spinner.