Die andere Sichtweise: Eine Medaille in der Königsdisziplin ist gut. Feuz krönt damit eine herausragende Saison. Er gewann die Lauberhornabfahrt. Er wurde Zweiter in Kitzbühel. Und nun Bronze in der Olympia-Abfahrt. Diese Leistungen verdienen Respekt. Und vor allem ist es für Feuz auch eine Krönung der Karriere. Für ihn, der so häufig verletzt war. Der seine Knie-Operationen gar nicht mehr zählen kann, so viele waren es. Einmal fürchtete er gar darum, dass die Ärzte seinen Unterschenkel amputieren müssen.

Wer das sieht, kann nur zu einem Fazit kommen: Bronze hat für Feuz mehr Wert, als es im ersten Augenblick den Anschein machen mag. Nur kann das die Sehnsucht nach Gold für den Moment auch nicht stillen.