Die Entscheidung fällt hauchdünn, ist aber wohl korrekt. Als die Scheibe die blaue Linie überquert, steht Arcobello schon in der offensiven Zone. Der Berner Stürmer schafft es nicht mehr, mit seiner Kufe die Linie zu berühren – somit steht er im Offside. Das vermeintliche 2:2 wird annulliert, am Ende gewinnen die ZSC Lions mit 3:2 und gehen in der Serie mit 1:0 in Führung.

Eine derart wichtige Coaches Challenge gelang in diesen Playoffs auch schon Antti Törmänen. Der Trainer von Biel verlangte im fünftem Viertelfinalspiel gegen Davos nach dem 2:3-Anschlusstreffer der Bündner den Videobeweis. Wie bei Bern gegen ZSC ging auch dem Treffer von Broc Little ein Abseits voraus. Statt dem 2:3 für den HCD fiel wenig später das 4:1 für Biel. Es war die Vorentscheidung im fünften Spiel und auch in der Serie.