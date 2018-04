Nach dem samstäglichen Spektakel im Hallenstadion (5:4 n. V.) achteten alle sorgsam darauf, die ungeschriebenen Gesetze der Playoffs zu respektieren. Nur jetzt ja nichts verschreien. Also sagten alle, die befragt werden, man nehme Spiel für Spiel. Noch sei nichts entschieden.

Zwei von vier Siegen sind geschafft. Aber ZSC-Trainer Hans Kossmann antwortete auf die Frage, ob dieser zweite Sieg nun die «halbe Miete» sei: «Nein.» Er vermied auch sorgsam eine Antwort auf die Frage, ob er in seinem Vertrag eine Meisterprämie habe. Er wich aus und sagte, er wisse es nicht. Seine Frau kümmere sich um finanzielle Angelegenheiten. Er weiss: Niemals über einen Titel reden, der noch nicht gewonnen ist. Das verärgert die Hockey-Götter.

Und doch sind die ZSC Lions dem Titel näher als Lugano. Nicht wegen der zwei Siege. Die sind aufzuholen. Es ist etwas anderes: Lugano steht näher am Abgrund der Erschöpfung.

Noch war in diesem Spiel auf den ersten Blick nicht zu erkennen, welche Mannschaft mehr Energiereserven hat. Aber auf den zweiten Blick schon. Stark vereinfacht gesagt: Wenn der Treibstoff der Zürcher zu 50 Prozent aus Kraft und zu 50 Prozent aus Emotionen gemischt ist, dann liegt diese Mischung bei Lugano bei 30 Prozent Kraft und 70 Prozent Emotionen.

Lugano und die Leidenschaft

Wir haben in Zürich ein grosses, weil leidenschaftliches Lugano gesehen. So lange diese Leidenschaft brennt, kann Lugano die ZSC Lions herausfordern. Diese Leidenschaft wird im Falle einer dritten Niederlage am Montag erlöschen.

Lugano ist nur noch eine Niederlage vom Abgrund entfernt. Die ZSC Lions werden Meister, wenn sie am Montag gewinnen. Und wahrscheinlich auch dann, wenn sie am Montag verlieren. Die Hockey-Götter haben gewürfelt und ihren Gefallen an Roman Wick gefunden. «Alea iacta est.» Die Würfel sind gefallen.