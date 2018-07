26.06.2006: Im Penaltyschiessen den Clown gemacht

Ein 0:0 gegen Frankreich. Ein 2:0 gegen Togo. Ein berauschendes 2:0 gegen Südkorea. Die Schweizer Fussball-Nati spielt sich an der WM 2006 in einen Rausch, löst in der Heimat eine bislang unbekannte Euphorie aus. Ein Spiel ohne Grenzen? Ja, denn im Achtelfinal wartete mit der Ukraine der schwächstmögliche Gegner. Doch die Schweizer machen im Penaltyschiessen den Clown – und die Welt lacht.