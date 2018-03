Vincent Praplan (23) hat in den vergangenen Wochen nicht wie ein künftiger NHL-Star gespielt. Nicht beim olympischen Turnier, wo er eine offensive Nullnummer war.

Und auch nicht mehr beim EHC Kloten, wo er in den letzten 14 Spielen «nur» noch 7 Punkte produziert hat. Den wahren Vincent Praplan haben wir bei der WM 2017 in Paris gesehen (8 Spiele/7 Punkte).

Rückstufung aus der ersten Sturmlinie

Der Zufall will es, dass er in der ersten Partie nach der Vertragsunterzeichnung bei den San José Sharks mit Kloten am vergangenen Samstag nicht mehr in der ersten Linie stürmen durfte.

Trainer Kevin Schläpfer «demontierte» zum ersten Mal in dieser Saison die Linie mit Denis Hollenstein, Tommi Santala und Vincent Praplan. Das Resultat: Kloten siegte in Langnau 5:3.

«Wir hatten bei der Niederlage in Ambri wirklich schlecht gespielt. Ich musste etwas probieren» begründet Kevin Schläpfer die Massnahme. «Es ist kein Risiko dabei. Ich kann die drei jederzeit wieder gemeinsam stürmen lassen. Wir haben ja in der Vergangenheit oft genug gesehen, dass sie funktionieren…».

Die Rolex auf dem Transferwühltisch

Was in Kloten passiert, ist für Vincent Praplans Karriere ohnehin unerheblich. NLA-Hockey? Olympisches Turnier ohne NHL-Profi? Interessierte San Josés General Manager Doug Wilson bei der Beurteilung wenig.