Der Reck-Europameister Oliver Hegi hat sich beim Sturz vom Barren ein schmerzhaftes Hämatom im Rippenbereich zugezogen. Aus diesem Grund ist fraglich, ob er seinen Titel am Reck im polnischen Stettin überhaupt verteidigen kann.

Die Titelverteidigung ist eigentlich auch nicht das Ziel des Aargauers, sein Fokus liegt schon jetzt bei der Weltmeisterschaft im Oktober und der damit verbundenen Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio. «Die EM ist die Hauptprobe für die WM. Wir können uns da mit den Russen, den Deutschen und anderen starken Turnern messen und einschätzen, wo wir im Vergleich stehen», sagt der 26-Jährige.

Seit den beiden Medaillen – Gold am Reck und Bronze am Barren – ist knapp ein Jahr vergangen. Ein Jahr mit einem vollgepackten Programm: «Nach der EM hatten wir keine Pause, da wir uns sogleich auf die WM vorbereiten mussten», erzählt Hegi. «Ich muss zugeben, wir waren nicht mehr ganz frisch an den Weltmeisterschaften, deshalb konnten wir auch unsere Ziele nicht erreichen.» Der sechste Rang mit der Mannschaft war dann auch das beste Resultat in Doha.

Sponsorensuche gestaltet sich schwierig

Ruhiger wurde es wettkampfmässig auch danach noch nicht. Es folgten die Schweizer Meisterschaften im Einzel und der Mannschaft im September. Erst Ende des vergangenen Jahres konnte der Schofiser ein wenig Pause machen. Der Ausgleich neben den Wettkämpfen und dem Training ist Hegi sehr wichtig. «Reisen ist meine Leidenschaft. Vergangenes Jahr hat es leider nur für Städtetrips gereicht.»