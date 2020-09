US Open: Ein Coronafall und Alexander Zverev schaffen ein Klima des Misstrauens

Benoît Paire hat viel Zeit. Zeit, nachzudenken. Zeit, zu lesen, was gerade so über ihn geschrieben wird, nachdem er bei den US Open in New York positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, und sich nun für zehn Tage isolieren muss. Der erste Ballwechsel ist noch gar nicht gespielt, da verschafft der Franzose seinem Unmut Luft und schreibt in den sozialen Medien und aus seinem Hotelzimmer auf Long Island: «Fake Bubble! Ich zögere noch, zu erzählen, was wirklich in dieser falschen Blase passiert.» Etwas kryptisch vielleicht, aber immer noch unmissverständlich. Elf Spieler sollen sich nun in einer «Blase in der Blase» befinden und keinen Kontakt mehr zu den Kollegen haben. Sie unterzeichneten eine Zusatzvereinbarung, wurden aber nicht vom Turnier ausgeschlossen, wie das Protokoll eigentlich vorgesehen hätte. Das alles in Absprache mit den lokalen Gesundheitsbehörden. Namen wurden offiziell keine genannte, einige sind dennoch bekannt. Unter ihnen der Franzose Adrian Mannarino, der mit Paire Karten gespielt hat, sowie Landsfrau Kristina Mladenovic, die mit Paire am Tisch gesessen hat. Die Spieler verdächtigten sich nun gegenseitig, es herrscht ein Klima von Unsicherheit und Misstrauen.

Zverev und der Verdacht gegenüber Medwedew Alexander Zverev, der sich in der Corona-Pause nicht mit vorbildlichem Verhalten hervorgetan hatte, bei der von Novak Djokovic organisierten Adria-Tour gespielt hatte, danach reumütig ankündigte, sich in Isolation zu begeben, nur um wenige Stunden bei einer Strandparty in Monte Carlo aufzutauchen, beklagte gegenüber «Eurosport», die Organisatoren hätten bei der Kommunikation versagt. Er habe aus den Medien erfahren, dass der Russe Daniil Medwedew positiv getestet worden sei. Eine Stunde später dementierte dessen Trainer, Medwedew befinde sich in dieser «Blase in der Blase», weil er mit Paire in engem Kontakt gestanden sei. Ungeachtet dessen, dürfte Paire mit mehr als nur diesen elf Spielern in Kontakt gestanden haben. Er gilt als Bonvivant, spielt stundenlang Karten und nutzte das Freizeitangebot auf der Anlage und im Hotel (Playstation, Minigolf, Basketball) ausgiebig. Jene, von denen bekannt ist, dass sie betroffen sind, wehren sich gegen den Verdacht, gegen das Protokoll verstossen zu haben. Sie hätten auch immer eine Maske getragen, beteuert Kristina Mladenovic. Ausser ihre Partie zu spielen, dürfe sie praktisch nichts mehr tun, klagte Mladenovic, die seitdem zweimal negativ getestet wurde. Sie dürfe nicht in den Fitnessraum, dürfe auch nicht dorthin, wo sich die anderen Spieler sonst aufhalten würden. French Open mitten in der zweiten Welle Ein anderer, der sich in der Blase nicht mehr frei bewegen darf, ist Adrian Mannarino. Er habe nicht gewusst, ob er disqualifiziert würde oder nicht, sagte er. Deshalb habe er kaum ein Auge zugetan in der Nacht. Das Wort Blase vermied er, stattdessen sprach er von einer «sicheren Umgebung». Eine semantische Umdeutung, verordnet vom Organisator, geregelt in der Zusatzvereinbarung, welche die Betroffenen unterschrieben haben. Das soll wohl auch vertuschen, dass die Regeln im Hinblick auf die US Open gelockert worden sind. Beim nach New York verlegten Masters-Turnier in der Vorwoche waren Guido Pella und Hugo Dellien ausgeschlossen worden, weil ihr Fitnesstrainer positiv getestet worden waren.