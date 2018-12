Diese Frage höre ich häufig. Es ist nun mal so, dass wir beim Handball bei einer Randsportart sind, und darum kennen mich wohl mehr Leute in Deutschland als in der Schweiz. Aber das hat auch Vorteile. Ich denke nicht, dass du bei McDonalds essen kannst, ohne dass dies am nächsten Tag gleich in den Zeitungen steht. Ich bin darum durchaus froh, ab und zu auch Dinge machen zu können wie ein «normaler Mensch». Aber klar, ab und an würde ich mir schon wünschen, dass Akzeptanz und Resonanz auf die Sportart allgemein ein bisschen höher wären. Ich hab’s ja mit dem Skifahren früher auch versucht – musste aber leider schnell feststellen: das wird nichts. Ich bin trotzdem glücklich als Handballer, auch wenn mich nicht so viele Leute kennen wie dich.