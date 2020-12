«Unfassbar, ich kann es nicht glauben»: Caviezels märchenhaftes Comeback auf der Schicksalspiste seines Jugendidols

Als Caviezel am Samstagmorgen aufwachte, plagten ihn Zweifel. Das Abfahrtstraining am Freitag war schwierig, kaum Sicht, viele Schläge. Sein linker Fuss schmerzte. War es doch zu früh? Sechs Monate nach einem im Konditionstraining erlittenen Achillessehnenriss wieder voll anzugreifen?

Erst Zweifel, dann Dankbarkeit

«Es waren Belastungen, die mein Fuss so noch nicht gekannt hatte», sagt Caviezel. Das war neu. Zuvor war es immer vorwärts gegangen, seit er Mitte Oktober erstmals wieder auf Schnee trainierte. Zwei Monate früher, als ihm seine Ärzte voraussagten. «Nun stellte ich mir die Frage, ob ich im Rennen tatsächlich voll auf den Fuss stehen werde?» Er tat es. Und siegte.

«Ich bin vor allem dankbar. All jenen Menschen, die das möglich gemacht haben», sagt Caviezel. Doch wer sind diese Menschen, die mit ihm dieses wundersame Comeback vorbereiteten, die möglich machten, dass er die Zeit, die es eigentlich braucht, um wieder Weltspitze zu sein, überholte?

Da wäre Rolf Fischer, Manualtherapeut aus Stans. Caviezels wichtigste Bezugsperson, wenn es um die Gesundheit geht. Als sich der Bündner Ende 2011 schwer am linken Knie verletzte und sich das Gelenk in der Folge mehr als ein Jahr nicht erholte, sahen viele seine Karriere beendet.

Nicht Rolf Fischer. Mit seiner Hilfe schaffte Caviezel das Comeback, vertraut seither auf die Ansätze des Mediziners, der sich in der «NZZ am Sonntag» dagegen wehrte, seine Arbeit als alternativ zu bezeichnen. «Das klingt nach Esoterik, nach Räucherstäbchen, nach Hokuspokus. Ich arbeite nicht paramedizinisch, sondern nach naturwissenschaftlichen Erkenntnissen.»

Das Schicksal des Jugendidols

Mit Fischer besprach Caviezel auch das Vorgehen nach dem Riss der Achillessehne. Eine Operation wurde nötig. In der Sportklinik Altius wurde der 32-Jährige von Lukas Weisskopf operiert und von Felix Zimmermann, dem Leiter des Physiotherapie, in der Rehabilitationsphase betreut. Parallel dazu lies sich Caviezel regelmässig von Rolf Fischer behandeln.

Als Caviezel den Trainingsumfang wieder erhören konnte, kam Tom Jäger ins Spiel. Der Konditionstrainer ist eine weitere Bezugsperson für den Mann, der 2017 an der WM in St. Moritz Bronze in der Kombination gewann. Jäger ist ein enger Freund von Silvano Beltrametti, den er während dessen Karriere betreute. Und Beltrametti war das Jungendidol von Caviezel. Poster des Skifahrers hingen in seinem Kinderzimmer.

Am 8. Dezember 2001 stürzte Beltrametti in der Abfahrt von Val d'Isère schwer und ist seither querschnittsgelähmt. Im «Blick» sagte Caviezel: «Als ich die Nachricht von seinem Unfall erhalten habe, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Schliesslich wollte ich immer so sein wie Silvano.»

Nun gewann Caviezel auf der gleichen Piste, die das Leben von Beltrametti für immer veränderte, sein erstes Weltcuprennen. Es gibt Geschichten, die kann man nicht erfinden. «Unglaublich, ich glaube es nicht», sagt Caviezel