Um beim legendärsten Rennen der Welt teilzunehmen, nimmt der Ruderer Roman Röösli vieles in Kauf

Roman Röösli hat einen erstaunlichen Durchhaltewillen. Das merkten auch seine WG-Mitbewohner, als er in Bern studierte. Sie sahen den Luzerner kaum. An fünf Tagen trainierte er, meist in Sarnen, an zwei Tagen lernte er in seinem Zimmer.

Andere feierten Partys, er verfolgte hartnäckig seine Ziele. Das Bachelorstudium schloss er ab, er wurde Gesamtweltcupsieger, er holte EM- und WM-Medaillen. Er musste auf viele Dinge verzichten, er lernte zu leiden.

In jedem Rennen stellt es Röösli unter Beweis. Vor allem auf den letzten 250 Metern, wenn es nur darum geht, noch mehr Kraft aus den übersäuerten Muskeln zu pressen.

Auf seiner Webseite schreibt Röösli: «Nur wer sich hohe Ziele setzt, kommt voran.» Was auch in einem uninspirierten Kalender stehen könnte, lebt Röösli jeden Tag, wie ein selbst auferlegter Eid. In den vergangenen Jahren hatten sich zwei Ziele dieser Grössenordnung ergeben: Eine Olympiamedaille gewinnen und in Oxford studieren.

Und wäre 2020 ein gewöhnliches Jahr, würde er in diesen Tagen in Tokio rudern und im Herbst ein Masterstudiengang in Oxford beginnen, an einer der besten Universitäten überhaupt.

Es brauchte eine Pandemie, um die durchdachten Pläne zu torpedieren. Als Ende März klar wurde, dass die Sommerspiele nicht stattfinden können, befand sich Röösli auf einmal im luftleeren Raum, vielleicht zum ersten Mal überhaupt.

Nur der Förster ist noch fitter

Ein paar Tage hätte er gebraucht, um die Lage zu analysieren, sagt er. Er kam zum Schluss, dass er seine Ziele nicht aus den Augen verlieren dürfe. Die Olympiamedaille ist ein Jahr später noch möglich, doch was ist mit dem Studienplatz?

Im Herbst wie geplant nach Oxford zu gehen, war ausgeschlossen. So würde er nicht mit seinem Partner im Doppelzweier, dem Waadtländer Barnabé Delarze, trainieren können. Und fehlende Trainings würden das Ziel der Olympia-Medaille 2021 zur Träumerei verkommen lassen.

Also versuchte Röösli das Studium um ein Jahr zu verschieben. Letzte Woche bekam er nun Bescheid, dass er auch im Herbst 2021, nach Olympia, in Oxford studieren darf.

Elitärer Sport hin, bedeutende Uni her: Roman Röösli ist kein Snob. Weil er erst am späteren Abend für ein Telefoninterview Zeit hat, sagt er: «Tut mir leid, dass ich Sie in der Freizeit störe.» Privat treffe er sich nicht nur mit Sportlern und Akademikern, das helfe, um den Sinn für die Realität nicht zu verlieren.

Er sagt: «Als Sportler kommst du schnell in einen Tunnel.» Einmal half er aus Neugier einem Förster ein paar Tage bei der Arbeit, es war eine unerwartete Erfahrung.