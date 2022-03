Ukraine-Krieg Anwärter auf Sieg bei der Tour de France: Pawel Siwakow kehrt Russland aus Protest den Rücken: «Ich bin gegen diesen Krieg» Der Krieg in der Ukraine stellt russische Sportler im Ausland vor neue Herausforderungen. Wer kann, startet für ein anderes Land. Wie der Radprofi Pawel Siwakow, der aus Protest künftig Frankreich vertritt.

Pawel Siwakow startet künftig für Frankreich statt für Russland. Fotoreporter Sirotti Stefano / www.imago-images.de

Neben den vom Krieg in der Heimat bedrohten Ukrainern beschäftigt eine weitere Flüchtlingswelle Europa: junge russische Männer, die aus Angst vor dem Wehrdienst das Land verlassen. Die finnische Bahn sucht nach Möglichkeiten, wie sie die Kapazitäten auf der Strecke zwischen St. Petersburg und Helsinki erhöhen kann, um dem Ansturm gerecht zu werden. Von den Sanktionen des Westens betroffen sind russische und belarussische Sportler, die von den meisten Wettkämpfen ausgeschlossen wurden. Wie zum Beispiel von den paralympischen Spielen in Peking.

Wie zu Zeiten des kalten Kriegs, nach dem Fall des eisernen Vorhangs oder der Auflösung Jugoslawiens dürfte es in den kommenden Monaten und Jahren zu Nationalitätenwechseln kommen. Beispiele dafür waren damals die in der Tschechoslowakei geborenen Tennisspieler Martina Navratilova und Ivan Lendl, oder die in Jugoslawien geborene Monica Seles, die später alle für die USA spielten und ihrer alten Heimat den Rücken kehrten.

Geboren in Italien, aufgewachsen in Frankreich

Wesentlich schneller und unbürokratischer dürften Nationenwechsel für Athletinnen und Athleten werden, die bereits eine Doppelbürgerschaft haben, bisher aber Russland vertraten. Bereits während der ersten Woche der Invasion in der Ukraine zog der 24-jährige Radprofi Pawel Siwakow seine Konsequenzen und startet künftig für Frankreich. Siwakow kam in Italien in San Dona di Piave in Venetien zur Welt. Als er ein Jahr alt war, zog die Familie in die Region um Paris, weil Vater Alexei, ein ehemaliger Radprofi, zum französischen Team BigMat-Aubet 93 gewechselt war.

Aufgewachsen ist Pawel Siwakow in den französischen Pyrenäen nahe der Grenze zu Spanien und Andorra. Seinen Nationenwechsel begründet er so: «Meine Liebe zum Radfahren habe ich in Frankreich entdeckt. Im Land, in dem ich aufgewachsen bin. Für mich fühlt es sich wie meine Heimat an.»

«In Gedanken beim ukrainischen Volk»

Siwakow sagt, er habe schon länger beabsichtigt, künftig für Frankreich zu starten. Der Krieg, gegen den die meisten Russen seien, habe ihn darin bestärkt und ihn dazu veranlasst, den Prozess zu beschleunigen. «Denn ich bin absolut gegen den Krieg und in Gedanken beim ukrainischen Volk», wie Siwakow schreibt. Normalerweise beansprucht das Verfahren zwei Jahren. Nun hat der in Aigle beheimatete Radsportweltverband UCI entschieden, Doppelbürgern wie ihm den sofortigen Nationenwechsel zu ermöglichen. Normalerweise dauert dieses Verfahren bis zu zwei Jahre.

Bernard Hinault (r.), hier im Bergpreistrikot neben dem Gesamtführenden Greg LeMond, war 1985 letzter französischer Sieger der Tour de France. Keystone

Pawel Siwakow, der seit 2018 beim britischen Team Ineos Grenadiers unter Vertrag steht, sagt: «Frankreich vertreten zu dürfen, macht mich unglaublich glücklich. Es wäre ein Traum, an Weltmeisterschaften oder 2024 an den Olympischen Spielen in Paris starten zu können.» Siwakow gilt als Spezialist für Landesrundfahrten und künftiger Anwärter auf den Gesamtsieg bei der Tour de France. 2019 gewann er die Polen-Rundfahrt, im gleichen Jahr klassierte er sich im Giro d'Italia im neunten Gesamtrang.

Das grosse Ziel ist aber ein anderes: ein Triumph bei der Tour de France. Einen russischen Gesamtsieger gab es bei der Grande Boucle noch nie. Frankreich wartet seit 1985 und Bernard Hinault auf einen Sieger. Sollte Siwakow der Coup dereinst gelingen, wäre das nicht nur eine Erlösung für die neue Heimat. Sondern auch ein Stich für Wladimir Putin und dessen Regime, das den Sport in besonderem Masse für Propaganda nutzte.