Überlebenskampf Gelitten, geweint, gehofft: Handball-Nationalspieler Dimitrij Küttel spricht offen über seinen Kampf gegen den Krebs Er ist jung, er ist erfolgreich, er ist kräftig, er ist Profisportler. Doch am Silvesterabend bekommt Dimitrij Küttel von seinem Arzt die Diagnose: Lymphdrüsenkrebs. Jetzt redet der Handball-Nationalspieler erstmals mit einem Journalisten über seine Leidensgeschichte.

Dimitrij Küttel (links) mit Kadetten-Teamkollege Nik Tominec nach dem Triumph im Cupfinal am 8. Mai. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Anfang Dezember ist Dimitrij Küttel in Quarantäne. Der 27-Jährige ist wie viele seiner Teamkollegen bei Kadetten Schaffhausen positiv auf Corona getestet worden. Doch ausser Geschmacks- und Geruchsverlust machen sich beim Handball-Nationalspieler keine Symptome bemerkbar.

Eine Woche nach dem Ende der Quarantäne schwitzt er nachts fürchterlich. Er wechselt nicht einmal, sondern fünfmal pro Nacht sein T-Shirt. Ausserdem kriegt er Fieber. Küttel denkt, es handle sich um Nachwehen der Coronaerkrankung. Er geht zum Arzt. Doktor Jean-Jacques Fasnacht röntgt Küttels Lunge, was eigentlich untypisch ist. Dabei entdeckt er eine acht Zentimeter lange Weichteilmasse. Was ist das? Kann das von einer Lungenentzündung herrühren? Oder ist es Krebs? Nein, diesen Gedanken verscheucht Küttel gleich wieder. Schliesslich ist er jung, gesund, extrem fit, kräftig, raucht nicht und ernährt sich gesund. Das war am 18. Dezember.

Die Weichteilmasse wird Tage später genauer untersucht. Dabei sieht es schon eher nach einem Tumor aus. Aber Küttel glaubt noch immer nicht, dass eine Krebserkrankung wahrscheinlich ist.

Am 27. Dezember werden weitere Untersuchungen gemacht. Dabei entdeckt man Zellaktivitäten. Zwei Tage später hat Küttel einen Knoten am Hals, der punktiert wird. Am Abend des 31. Dezembers ruft ihn Doktor Fasnacht an und sagt: Es ist Lymphdrüsenkrebs.

Wie haben Sie Weihnachten verbracht?

Dimitrij Küttel: Ich sagte meiner Familie nicht, es bestehe die Möglichkeit, dass ich Krebs habe. Für meine Freundin und mich war das alles schon genug belastend. Und ich wollte meine Familie nicht verunsichern. Ich konnte die Festtage nicht geniessen. Denn irgendwann wurde die Angst vor Krebs stärker als die Hoffnung, es könnte sich nur um eine Lungenentzündung handeln.

Was ging in Ihnen vor, als der Arzt am Silvesterabend anrief?

Es tönt vielleicht komisch: Aber für mich war es wie eine Erlösung. Die Festtage mit dieser Ungewissheit, mit diesem Versteckspiel, das war belastend. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, wenn der Arzt gesagt hätte, es handle sich um eine Lungenentzündung. Aber jetzt ist der Fakt da. Jetzt weiss ich, woran ich bin. Das hat mir mental sehr geholfen.

Hatten Sie Angst?

Ich hatte sehr schwierige Tage. Ja, ich hatte Angst. Zum Glück sagte mir der Arzt, dass die Heilungschancen sehr hoch seien. Er versorgte mich mit vielen Informationen. Ich habe ein halbes Studium betrieben. Das hat mir geholfen.

Wie haben Ihre Eltern auf die Hiobsbotschaft reagiert?

Sie waren traurig, konnten es nicht fassen. Auch ich haderte: Warum ich? Aber ich spürte, dass meine Leute für mich da sind, egal, was passiert.

Dimitrij Küttel Persönlich Handballprofi und Student Dimitrij Küttel, 27, wächst in Aarau auf. Bereits mit 18 wechselt er vom HSC Suhr Aarau zu den Kadetten nach Schaffhausen, wo er nicht nur die Mittelschule abschliesst, sondern auch zum Handballprofi reift. Der 1,92 Meter grosse und 92 Kilogramm schwere Modellathlet sorgt bald auch auf internationaler Bühne für Aufsehen. Im Nationalteam (62 Länderspiele) ist der Linkshänder seit Jahren eine fixe Grösse. Parallel zu seinem Beruf als Handballer absolviert Küttel ein Fernstudium in Wirtschaftswissenschaften und schreibt momentan seine Bachelorarbeit. (fsc)

Schlüsselspieler im Nationalteam: Dimitrij Küttel an der EM 2020 in Schweden. Urs Lindt / freshfocus

Wie ging es nach der Diagnose weiter?

Am 8. Januar begann ich mit der Behandlung.

Wie haben Sie die Chemotherapie erlebt?

Ich wusste: Chemo ist hart, man übergibt sich häufig, es geht einem mies. Und natürlich hatte ich Angst davor. Klar, ich wusste, ich brauche das, weil es mir höchstwahrscheinlich helfen wird. Aber ich ahnte, dass eine sehr harte Zeit auf mich zukommen wird. Die ersten zwei Zyklen à je drei Wochen habe ich sehr gut ertragen. Ich hatte nachts zwar hin und wieder Bauchkrämpfe. Aber dann stand ich auf und ass etwas Zwieback. Und ja, ich war sehr schlapp, konnte mich nicht konzentrieren. Aber ich habe es viel, viel schlimmer erwartet, als es war.

Sie wissen, es erwarten Sie fürchterliche Strapazen. Was hat Ihnen beim ersten Gang zur Chemotherapie geholfen?

Ich war negativ eingestellt, hatte grosse Bedenken und Angst vor der Therapie. Ich fragte mich: Was macht das mit meinem Körper? Werde ich je wieder Sport treiben können? Doch jemand aus meiner Familie sagte nur: Gift, auf Deutsch und in Englisch. Ja, Chemo ist nicht wirklich gesund, es ist Gift. Aber Gift auf Englisch heisst auch Geschenk. Er sagte, ich solle es als beides betrachten. Als Gift und als Geschenk. Ich weiss nicht, ob ich ohne Chemotherapie heute noch leben würde. Denn die Krankheit ist tödlich.

Sie sagten, ohne Chemotherapie würden Sie jetzt vielleicht nicht mehr leben. Heisst das, der Krebs wurde spät entdeckt?

Es gibt vier Stufen. Das Hodgkin-Lymphom, das ich hatte, ist weniger aggressiv als das Non-Hodgkin-Lymphom. Von diesen vier Stufen war ich schon bei dreieinhalb, als man den Krebs entdeckte. Es ist krass, dass ich so lange körperlich nichts gemerkt habe.

Wie gingen Sie mit dieser Erkenntnis um?

Ich fragte mich: Wie lange habe ich bereits den Krebs in mir? Ist nicht beantwortbar. Wann machten sich erstmals Symptome bemerkbar wie Nachtschwitzen oder Alkoholschmerz?

Alkoholschmerz?

Das ist, wenn man verkatert ist, obwohl man am Abend zuvor nur ein Bier getrunken hat.

Das hatten Sie?

Ja. Im Dezember. Ein Bier am Abend. Ich war am nächsten Tag völlig kaputt. Es beginnt zu rattern im Kopf. Seit wann habe ich das? Seit wann spüre ich jenes? Obwohl ich wusste, dass Antworten auf diese Fragen nichts bringen. Bei meiner Art von Krebs hat das Stadium keinen allzu grossen Einfluss auf die Überlebenschancen. Einzig, ich hatte vielleicht die härtere Behandlung als jemand, dessen Krebserkrankung noch nicht so weit fortgeschritten ist.

Spielt die körperliche Konstitution eine Rolle für die Behandlung?

Das weiss ich nicht genau. Alter und Gewicht, aber nicht der Fitnesszustand, sind massgebend für die Medikation. Aber es war sicher ein Vorteil, dass ich sehr fit bin.

Der dynamische Modellathlet Dimitrji Küttel setzt sich an der EM 2020 gegen die schwedische Abwehr durch. Urs Lindt / freshfocus

Haben Sie sich mit Geschichten von anderen Sportlern auseinandergesetzt, die erfolgreich den Krebs besiegt haben?

Ein bisschen. Andy Schmid hat einen Kontakt zu Bjarte Myrhol (Red. Norwegischer Nationalspieler und langjähriger Teamkollege von Schmid bei den Rhein-Neckar Löwen) hergestellt. Myrhol litt an Hodenkrebs.

An der WM traf Bjarte Myrhol ausgerechnet auf die Schweiz.

Oh ja. Ich war extrem enttäuscht, nicht dabei sein zu können. Es kamen sogar so blöde Gedanken wie: Hätte man den Krebs doch später entdeckt, dann wäre ich jetzt auch an der WM. Dieses Denken ist dumm. Aber ich hatte Mühe, die Situation zu akzeptieren. Auch, weil ich urplötzlich aus dem Team herausgerissen wurde. Und dann gewinnen wir zum Auftakt gegen Österreich. Super, ich habe mich natürlich gefreut. Aber ich wäre so, so gerne dabei gewesen.

Das erste WM-Spiel und die Spieler signalisieren Solidarität mit einer aufgedruckten 18, Ihrer Nummer in der Nati. Hat diese Aktion Ihren seelischen Schmerz gelindert?

Das war mega cool. Ich wusste ja erst seit ein paar Tagen, dass ich Krebs habe. Wenn einem in dieser schwierigen Zeit signalisiert wird, dass man geschätzt wird, gibt das sehr viel Kraft.

Gelten Sie jetzt als geheilt?

Nein. Ich habe die vier Behandlungszyklen abgeschlossen. Seit Ende April kann man sagen: Ich habe den Krebs besiegt respektive die Therapie war erfolgreich. Von geheilt kann man frühestens sprechen, wenn man in den nächsten fünf Jahren nichts Neues findet. Aus diesem Grund werde ich nun häufig gecheckt.

Was ging in Ihnen vor, als Sie erfahren haben, dass die Therapie erfolgreich verlaufen ist?

Ich war extrem nervös. Ich bat meinen Arzt, mich sofort zu informieren, sobald das Resultat vorliegt. Im Februar erhielt ich schon mal Bericht, ob die ersten Therapien angeschlagen haben. Damals rief mich der Arzt um 8.30 Uhr an. Ich erwartete, dass er sich nun wieder am Morgen melden würde. Als er um 10 Uhr immer noch nicht anrief, ging ich mit einem Kollegen Tennis spielen, um mich abzulenken. Das Smartphone in Reichweite, auf maximale Ruftonlautstärke eingestellt. Um 14 Uhr rief ich im Spital an. Doch ich wurde vertröstet. Es war kaum auszuhalten. Als der Arzt endlich gegen 16 Uhr anrief und mir die positive Nachricht übermittelte, fühlte ich eine riesige Erleichterung. Aber noch schöner war zu sehen, wie sich die Anspannung bei meiner Freundin löste. Für sie war die Zeit schwieriger als für mich.

Erklären Sie das bitte.

Ich war immer dabei, habe alles hautnah mitbekommen. Sie war zwar auch nahe dabei, aber sie hat es ja nicht selbst erlebt. Sie fragte sich häufig: Geht’s ihm wirklich gut oder spielt er mir nur etwas vor? Und es war schwierig für sie, mich so zu sehen. Mir ging es nicht immer gut, ich habe bisweilen gelitten.

Cup-Sieger 2021: Dimitrij Küttel (links) feiert mit Nik Tominec. Marc Schumacher / freshfocus

Wie fühlt sich Ihr Körper für Sie an?

Im Moment sehr, sehr gut. Nach dem letzten Zyklus war die Zahl der roten Blutkörperchen extrem reduziert. Ich ging danach in die Berge, um mich etwas zu erholen. Leider dachte ich nicht an meine Blutwerte, mir wurde enorm schwindlig und ich kriegte Kopfschmerzen. Somit habe ich ein unfreiwilliges Höhentraining absolviert. Vor etwa zwei Wochen hatte ich die letzte Blutkontrolle und es sieht jetzt sehr gut aus. Jetzt kann ich wieder joggen und Krafttraining machen. Aber trotzdem sehe ich noch nicht so aus wie früher.

Haben Sie das Gewicht gehalten?

Ja, zum Glück. Es gibt viele Menschen, die während der Chemo enorm Gewicht verlieren. Ich hingegen habe abnormal viel gegessen, bedingt durch die Einnahme von Kortison. Ich hatte kein Sättigungsgefühl und Angst, ich würde nicht genug zu essen kriegen.

Kortison führt aber auch dazu, dass man kaum noch schlafen kann.

In der Tat. Ich habe pro Tag höchstens noch etwa drei Stunden geschlafen. Und ich hatte Halluzinationen. Ich musste jeweils zwei Wochen lang Kortison nehmen, danach eine Woche pausieren. In den ersten drei Tagen dieser Erholungswoche habe ich dann 15 Stunden am Stück geschlafen.

Müssen Sie jetzt noch Medikamente nehmen?

Nein.

Ist Ihre Sicht auf Ihren Beruf heute eine andere?

Nein. Ich hoffe einfach, bald wieder zurückzukehren.

Wann denken Sie, wieder Handball spielen zu können?

Ich habe meinen Plan. Aber den behalte ich für mich.