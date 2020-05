Turnierdirektor Roger Brennwald sagt: «Durchführung wäre unvorstellbar und unverantwortlich»

Auf Anfrage dieser Zeitung liess Turnierdirektor Roger Brennwald bereits durchblicken, dass er wohl eher mit einer Absage rechnet. Von Szenarien mit besonderen Hygienemassnahmen hält er wenig. Sie seien in einer Halle ohnehin kaum durchsetzbar. Brennwald bezeichnet eine Durchführung, auch mit Blick auf die Gastronomie, in diesem Falle als «unvorstellbar und sogar unverantwortlich». Er hoffe, dass die Entscheidungsträger bei ihren Abwägungen die Vernunft walten lassen. Den Takt gäbe jetzt die Pandemie vor, seine Mitarbeiter und er stünden aber «Gewehr bei Fuss».

Der Spielbetrieb ruht derzeit und bis mindestens 13. Juli. Derzeit wird der Kalender überarbeitet, «ich habe am Donnerstag einen Entwurf erhalten», sagt Brennwald. So sollen im September die French Open und kurz darauf die US Open stattfinden. Besonders realistisch scheint dieser Fahrplan nicht. Die Veranstalter der Australian Open gehen bereits jetzt davon aus, dass das Turnier im Januar im besten Fall höchstens vor Zuschauern aus Australien gespielt werden kann. Und die Spieler müssten sich nach ihrer Anreise für zwei Wochen in eine Quarantäne begeben.

Für Veranstalter stellen sich in den kommenden Wochen und Monaten auch schwierige Versicherungsfragen. Über eine Pandemie-Versicherung, wie sie zum Beispiel im Fall von Wimbledon zum Tragen kommt, verfügen die Swiss Indoors nicht, sagt Roger Brennwald, und auch eine so genannte Ausfallversicherung gebe es nicht. Gemäss Informationen von «Radio SRF» verfügen zum Beispiel die Skirennen in Adelboden über eine solche, die eine Pandemie nicht ausschliesst. Brennwald hofft auf baldige Klarheit. Und stellt Gespräche mit Versicherungen in Aussicht.