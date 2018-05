Petersen, mit 15 Toren bester deutscher Schütze in der abgelaufenen Bundesliga-Saison, stach Sandro Wagner aus, der im Gegensatz zu Mario Gomez fehlt. Dabei sind Ilkay Gündogan und Mesut Özil trotz ihres heftig kritisierten Treffens mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Für den angeschlagenen Abwehrchef Jerome Boateng steht Löw, der seinen Vertrag ebenfalls am Dienstag bis 2022 verlängerte, der Leverkusener Jonathan Tah als "Backup" bereit. Auch Marco Reus bekommt eine Chance, sich für den endgültigen, 23-köpfigen Kader zu empfehlen, den Löw bis 4. Juni bei Weltverband FIFA melden muss.

Neuer einer von vier Torhütern

Weil Neuer nach seinem Fußbruch im September noch immer auf sein Comeback wartet, nimmt Löw mit dessen Stellvertreter Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno und Kevin Trapp gleich vier Torhüter mit ins Trainingslager nach Südtirol (23. Mai bis 7. Juni). Dort könnte sich Neuer bei den internen Testspielen gegen die U20 die nötige Spielpraxis holen. Vor der WM stehen zudem noch zwei Länderspiele gegen Österreich in Klagenfurt (2. Juni) und Saudi-Arabien in Leverkusen (8. Juni) an.

Die Mannschaft bricht am 12. Juni von Frankfurt/Main aus nach Russland auf, wo sie in Watutinki nahe Moskau ihr Quartier beziehen wird. Am 17. Juni startet sie in Moskau gegen Mexiko ins Turnier, weitere Gruppengegner sind Schweden (23. Juni in Sotschi) und Südkorea (27./Kasan). (jaw)