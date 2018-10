Ein Besuch im Dodger Stadium in Downtown Los Angeles fühlt sich an wie eine Zeitreise. Seit 1962 thront der Betonklotz über Chavez Ravine, wenn die von der gleissenden Sonne Kaliforniens ausgebleichten hellblauen Sitze reden könnten, sie hätten viel zu erzählen.

Mancherorts erinnert das Stadion an ein Museum, man kann sich hier den Originalsitz ansehen, auf dem Frank Sinatra die Spiele verfolgte. Oder einen Vertrag aus den 1950er- Jahren, unterschrieben von Sandy Koufax, einer Ikone dieses Sports, versehen mit dem Jahressalär: 15 000 US-Dollar. Es wimmelt an Trophäen, Auszeichnungen, Würdigungen.

Schmach der Dodgers

Die Dodgers werden auch weiterhin von der Vergangenheit zehren müssen, denn ihre Titel-Durststrecke hält an, 30 Jahre schon. Im zweiten Jahr in Serie musste das Team am Sonntag die Schmach über sich ergehen lassen, durch eine 1:5-Heimniederlage in der World Series, dem Playoff-Final der MLB, ein gegnerisches Team zu krönen.