Tristesse pur im Kybunpark: Einfallsloses St.Gallen verliert nach Platzverweis und VAR-Intervention 0:1 gegen Lugano

Tristesse pur damals also. Das 0:0 passte perfekt zu den Rahmenbedingungen.

Etwas mehr als einen Monat später: Stahlblauer Himmel und Sonnenschein vor dem erneuten Aufeinandertreffen der beiden Teams. Die Spielanlage ihrerseits – und bald auch die Temperaturen! – erinnern allerdings an den Match im Dezember. St.Gallen macht das Spiel, Lugano steht tief, sucht sein Heil in Kontern. Und ist damit in Summe gefährlicher als das Heimteam, das zu umständlich agiert. Ein erster weiter Ball auf Abubakar endet für die Espen glücklicherweise mit einem Offsidepfiff von Referee Fedayi San. Nach etwas mehr als 27 Minuten setzt der vorgerückte Daprelà einen Kopfball ans Gehäuse der Espen, und kurz vor der Pause zielt Guerrero von der linken Seite knapp an Zigis Tor vorbei.

Dem stehen in Halbzeit eins vier einigermassen gefährliche Abschlüsse des Heimteams gegenüber. Weder Görtler und Guillemenot mit Weitschüssen noch Fazliji mit einem Versuch aus kurzer Distanz und auch nicht Ruiz mit einem Schlenzer gelingt ein Tor für Grünweiss. Es wäre das erste in dieser Saison gegen die Tessiner – ein Fakt, der verdeutlicht, dass die unbequemen Tessiner Peter Zeidlers Team einfach nicht liegen. Derweil kassiert St.Gallens Traorè in Umgang eins wegen eines Fouls an Lavanchy eine Verwarnung – eine gelber Karte, die später noch Folgen haben wird: