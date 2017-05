Baumann: Ja, das alles gab es früher nicht. Da konnte man froh sein, wenn zwei Tage danach mal irgendwo in einer Zeitung das Resultat vermeldet wurde.

Ryf: Aber wohin das nun noch geht? Wenn man das bloss wüsste. Triathlon ist auch in der breiten Masse präsenter geworden – und wird es wohl auch in Zukunft noch verstärkt sein. Während man früher noch als «Spinnsiech» abgetan wurde, spürt man heute vermehrt Anerkennung und Bewunderung. Jeder kann mit einem starken Willen einen Triathlon bestreiten, jeder findet eine Herausforderung in den verschiedenen Sportarten. Gerade in den heutigen Zeiten des Fitnesstrends verfolgen viele ein sportliches Ziel. Und das ist gut so. Ich muss mir auch immer wieder neue Ziele stecken, sonst würde man mich am Morgen nicht aus dem Bett bringen.

Beneiden Sie Daniela Ryf um den heutigen modernen Triathlon?

Badmann: Die heutige Zeit ist schon fantastisch. Wenn ich mich daran erinnere, in welchen Umständen ich das erste Mal nach Hawaii ging – ich wusste von nichts Bescheid. Ich hatte eine Landkarte in der Hand, um irgendwo den Start und die Unterkunft zu finden, ich wusste nicht einmal genau, wo Hawaii liegt. Und heute kann man sogar auf einem Video die ganze Strecke virtuell abfahren und ablaufen, man sieht alle Sieger im Porträt. Wenn ich zurückdenke: Mein erster Weltmeistertitel fand kaum Beachtung. Es hat schon etliche Erfolge und Jahre gebraucht, um Beachtung zu finden und den Sport populärer zu machen. Das Image der Spinnsieche ist weg, Triathlon ist heute ein Abenteuer für jedermann, der Sport verzeichnet schon fast einen ähnlichen Mitgliederzuwachs wie Fussball, die Events sind innert Stunden ausverkauft, das ist toll. Es hat aber auch viel Pionierarbeit gebraucht und ich bin stolz, diese Vorarbeit geleistet zu haben und bin überglücklich, dass Daniela das in einem noch professionelleren Umfeld erfolgreich weiterführt, etwas Schöneres kann unserem Land gar nicht passieren.