Triathletin Daniela Ryf: «Ich denke vor allem an Menschen, deren Leben völlig auf den Kopf gestellt wird»

Daniela Ryf, abgedroschen, aber in diesen Zeiten die wichtigste Frage: Wie geht es Ihnen eigentlich? Daniela Ryf: Es ist für uns alle eine spezielle Situation, die auch mich sehr beschäftigt. Das Thema ist sehr komplex. Da ist einerseits die Gesundheit, die über allem steht. Aber ich mache mir auch Sorgen um die Wirtschaft. Jeder ist von dieser Krise betroffen: Menschen, die im Gastgewerbe arbeiten, oder das Personal in den Spitälern, aber auch viele in meinem persönlichen Umfeld, die selbständig sind: Masseure zum Beispiel, oder Fitnesstrainer. Für Kleinunternehmer ist es eine sehr schwierige Situation. Ich mache mir aber auch Gedanken, ob es zu mehr häuslicher Gewalt kommt. Ich denke vor allem an Menschen, deren Leben völlig auf den Kopf gestellt wird. Die Situation nimmt mich mit. Und ich habe das Bedürfnis, zu helfen. Wie wollen Sie helfen? Einerseits möchte ich ein Vorbild sein für die Menschen, sie dazu motivieren, positiv zu bleiben. Es ist eine schlimme Situation, das kann man nicht schön reden. Ich glaube, Bewegung ist jetzt sehr wichtig. Und der Sport hat mich gelehrt, aus schwierigen Situationen das Beste zu machen. Meine Botschaft ist: Wir sollten versuchen, uns auf das zu konzentrieren, was wir beeinflussen können. Positive Gedanken helfen, aber Sie tun auch aktiv etwas. Was genau? Ich habe mich dazu entschieden, für die Aktion «zämefüralli» der Crowdfunding-Plattform «I Care For You» zu spenden. Ich kenne die Initianten und es ist eine schnelle, unkomplizierte Hilfe, die sofort zu den betroffenen Menschen kommt. Zudem werde ich auch einen Betrag an das Frauenhaus Solothurn-Aargau spenden. Auch mache ich mir Gedanken für Triathlon-Events. Das sind zum Teil sehr kleine und familiäre Anlässe, die ebenfalls um ihre Existenzen kämpfen. Vielleicht werde ich da mit unserer Triathlon-Community etwas auf die Beine stellen können. Das bespreche ich zurzeit mit meinem Team. Sie reisten vorzeitig aus ihrem Trainingslager in Gran Canaria ab? Wie haben Sie die Lage erlebt? Ähnlich wie in der Schweiz wurden immer mehr Einrichtungen geschlossen. Als dann auch noch die Schwimmbäder zugingen und der totale Lockdown kam, hat es für mich nicht mehr viel Sinn ergeben, dort zu bleiben. Ich wollte in dieser Situation lieber nach Hause kommen und in der Nähe von Freunden und meiner Familie sein.

Zur Person: Ironman-Königin Daniela Ryf<br> Daniela Ryf ist die erfolgreichste Langdistanz-Triathletin der Gegenwart. Zwischen 2015 und 2018 gewann sie viermal in Serie die Ironman-WM auf Hawaii. Zudem ist die 32-Jährige fünfmalige Weltmeisterin im Ironman 70.3. Die Solothurnerin aus Feldbrunnen hat «Food Science and Management» studiert. Im Triathlon blieb Ryf zuletzt in elf Rennen in Serie ungeschlagen, bevor sie im Oktober 2019 beim Ironman auf Hawaii ihre grösste Niederlage erlitt: Platz 13 für die Sportlerin der Jahre 2015 und 2018.

Mit wem stehen Sie im Kontakt? Ich treffe momentan gar niemanden mehr. Es gibt Tage, da schliesse ich nicht einmal mehr die Türe auf (lacht). Mein Stiefvater ist nicht mehr so jung und geht auf die Achtzig zu. Jeder weitere Kontakt im Haushalt ist ein Risiko, das nicht nötig ist. Für ihn und meine Mutter kaufe ich jetzt jeweils ein. Ich bringe dann immer die Snacks mit, die meine Mutter nicht einkauft und lege sie in den Briefkasten (lacht). Dass man sich nicht sehen kann, heisst zum Glück nicht, dass man keinen Kontakt halten kann. Ich telefoniere jetzt deutlich mehr als normal. Am Wochenende haben wir uns im Freundeskreis zu elft auf Skype verabredet. Die Not macht auch kreativ. Die Situation verbindet uns. Ich habe noch nie so viel mit meinen Nachbarn geredet wie jetzt. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen enorm freundlich sind, mehr zueinander schauen und dass man sich mit Respekt begegnet. Das finde ich schön und berührend. Wie sehr hat sich Ihr Alltag durch die Beschränkungen verändert?

Mein Tagesablauf ist nicht gross anders. Ich trainiere ganz normal, drei Mal am Tag. Ich nutze die Zeit für einen Aufbau, aber im Wissen darum, dass es noch lange gehen könnte, bis es wieder Wettkämpfe gibt. Im Moment ist es wichtig, dass wir es schaffen, das Virus einzudämmen. Ich trage meinen Teil dazu bei. Gleichzeitig will ich weiter trainieren, weil es mir Spass macht. Und auch, weil ich eine Verantwortung habe, gegenüber meinen Sponsoren und meinen Angestellten. Ich bin ein kleines Unternehmen und es ist mein Job, weiterzumachen und den Kopf nicht in den Sand zu stecken. Natürlich ist es mein Ziel, Rennen zu gewinnen, mein Einkommen hängt davon ab. Finanziell ist die Situation auch für mich nicht optimal.

Absolvieren Sie Ihre Lauf- und Radtrainings weiter im Freien? Ab und zu gehe ich früh am Morgen in den Wald, die frische Luft ist gut und wichtig für die mentale Gesundheit. Aber ich möchte kein unnötiges Risiko eingehen. Ich will keinen Unfall bauen, im Spital landen und jemand anderem das Bett wegnehmen. Also trainiere ich im Moment fast nur Zuhause. Das mach mir nichts aus, denn ich bin gerne Zuhause. Ein intensiver Trainingsblock ist einer Quarantäne sowieso sehr ähnlich. Ich trainiere, esse und schlafe und gehe nur einkaufen, wenn es nötig ist. Insofern ist die Situation nicht neu. Sie haben Zuhause eine Rolle und ein Laufband, aber wie trainieren Sie für die dritte Triathlon-Disziplin, das Schwimmen?

Das Bundesamt für Sport hat uns Sportlern angeboten, entweder in Tenero oder in Magglingen zu trainieren. Das Schwimmen macht inzwischen etwa 40 Prozent meines Trainings aus. Es ist immer noch möglich, dass der Ironman Hawaii im Oktober stattfindet. Ich kann mir also nicht leisten, drei Monate gar nicht zu schwimmen. Ich habe nun eine Gegenstromanlage gekauft und bei mir auf der Terrasse aufgestellt. Das ist eine langfristige Investition, die ich mir schon lange überlegt habe. Ich bin dadurch nicht mehr abhängig von den öffentlichen Schwimmbädern und kann so an meiner Form arbeiten, vielleicht schon für das Jahr 2021. In einem solchen Swim Spa trainiert Daniela Ryf