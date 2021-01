(gav) EVZ-Stürmer Thürkauf und Verteidiger Wüthrich sind im morgendlichen Eistraining in der Bossard Arena unglücklich zusammengestossen. Beide erleiden einen Unterschenkelbruch, wie die Zuger in einer Medienmitteilung schreiben.

Die Spieler werden noch am Donnerstag operiert und fallen zwischen drei und vier Monaten aus.

Thürkauf kommt beim EV Zug in dieser Saison in 22 Partien auf 5 Skorerpunkte (3 Tore, 2 Assists). Wüthrich kommt in 10 Spielen zum Einsatz.