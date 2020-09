Träume enden nie! Aber: «Wollen wir wetten, welcher Trainer zuerst rausfliegt?»

FC Luzern: Das Vorbild St. Gallen und die Sehnsucht nach Ruhe Ruderer, Unternehmer, Jurist und ­Träumer. So beschreibt sich Mario Gyr, Ruder-Olympiasieger von 2016 im Leichtgewichts-Vierer, auf seiner Homepage. Es braucht wenig Fantasie, um jenen Begriff zu erraten, der ihn mit dem FC Luzern verbindet. Er träumte von einer Fussballer-Karriere. Schliesslich spielte er bis zur U16 beim FCL, ehe er zum Rudern wechselte. Und er träumt noch immer. Von einer Saison, wie sie der FC St. Gallen eben erst ­erlebt hat. Gyr, 35, arbeitet heute bei der Partners Group in Baar, sitzt im FCL-Beirat und im Stiftungsrat der Pilatus Akademie, die junge Fussballer und Athleten, aber auch Musik-Talente fördert. «Ja, ich bin seit je FCL-Fan», sagt er. «Aber ich betrachte den Klub kritischer und differenzierter als damals, als ich noch als Balljunge am Spielfeldrand mitfieberte.» In der Analyse verweist Gyr auf St. Gallen. Auf den packenden Zweikampf mit YB um den Meistertitel. Auf die Euphorie, die entfacht worden ist. Auf den schier grenzenlosen Rückhalt in der Region. Und auf die integrative Kraft der operativen und strategischen Klubführung. Er träume nicht von der Champions League in Luzern, sagt Gyr. «Ich rede auch nicht vom Meistertitel. Aber ich finde schon: Was St. Gallen ­erreicht hat, sollte auch in Luzern möglich sein.»

Als der FCL letztes Jahr den ­Cuphalbfinal gegen Thun spielte, ­kamen 12000 Zuschauer in die Swissporarena. Gyr sinnierte: Wo sind die restlichen 4500? Weshalb kriegen wir dieses Stadion nie voll? Auf der Suche nach Antworten fällt immer wieder mal das Wort «Haifischbecken». «Wir müssen die Menschen mit positiven ­Geschichten berühren. Wir müssen ­leidenschaftlichen Fussball zeigen. Dann spielt es auch keine Rolle, wenn mal ein Spiel verloren geht. Aber wenn die Anhänger und Sympathisanten am nächsten Tag lesen müssen, dass der eine Aktionär dem anderen wieder ans Bein pinkelt, steht hinter dem nächsten Matchbesuch ein grosses Fragezeichen. Andererseits darf man ruhig auch mal erwähnen, was die Aktionäre all den Mädchen und Knaben in der Jugend­abteilung ermöglichen.» Trotzdem: Gyr findet, man sei beim FC Luzern auf einem guten Weg. Trainer Fabio Celestini hält er für einen Top-Trainer, weil «er die Jungen weiterbringt und nicht den Vertrag auflöst, wenn der FC Basel ruft». Der Mannschaft attestiert er Potenzial, weil er ­viele hungrige Spieler ausmacht und keine lustlosen Söldner. Gleichwohl sieht er noch Baustellen. Beispielsweise auf den Aussenbahnpositionen. Und noch immer trauert Gyr ein wenig der verpassten Chance nach, dass man Cedric Itten in Luzern von der Angel liess und dieser in St. Gallen den grossen Durchbruch schaffte.

Aber über allem steht ein zerstrittenes Aktionariat. In der einen Ecke Stadionbesitzer Bernhard Alpstaeg. In der anderen die Herren Sawiris, Schmid und Sieber. Aber auch in dieser Causa besteht die Aussicht auf Besserung. Es gibt Anzeichen, wonach Alpstaeg die anderen drei Aktionäre ausbezahlen und neue Leute ins Boot holen wird. Wenn ganz oben Ruhe einkehrt, glaubt Gyr, wird der Leuchtturm FCL endlich die lange vermisste Strahlkraft entwickeln. FC Zürich: Die ewige Stadion-Frage und eine Trainer-Wette Darf das wirklich wahr sein? Die Saison hat noch nicht einmal richtig begonnen – und schon wieder ist der FCZ dem Spott der Fussball-Schweiz ausgesetzt, der Cup-Pleite in Chiasso sei Dank. Es sind die Gedanken, die Beat Schlatter durch den Kopf gehen. Der Schauspieler sitzt im Zürcher Niederdorf in seinem Stamm-Café. Und wird bald nachdenklich. Die Frage ist: Was lösen die Buchstaben «FCZ» in ihm, dem langjährigen Fan, derzeit aus? «Zum Glück noch viel Gutes», sagt er und fügt ­lachend an, «das hat viel mit meiner Kindheit zu tun, mit den goldenen Zeiten in den 70er Jahren, mit Fritz Künzli, Köbi Kuhn oder Karl Grob.»

Und heute? Was verkörpert dieser FC Zürich? Was will er sein? Was kann er sein? Wo ­gehört er hin? Wie sieht seine Identität aus? Ist er noch Spitzenklub? Oder nur noch eine Lachnummer? Fragen über Fragen. Es ist gar nicht mal einfach, zu eruieren, wo das Zürcher Hauptproblem liegt. Der Präsident Ancillo Canepa? Der Ex-Sportchef Thomas Bickel? Der Trainer Ludovic Magnin? Oder doch die Spieler? Schlatter vergleicht gerne mit dem Theater. Seine Kernbotschaft: «Eine Gruppe, die gut harmoniert, ist in den allermeisten Fällen das bessere Ensemble als eine Gruppe, die zwar aus allesamt starken Charakteren besteht, aber ständig Reibereien hat.»

Eines ist klar: Es gibt kein Team in der Super League, bei dem die Darbietungen derart auseinanderdriften wie beim FCZ. Zwischen einem begeisternden 4:0 und einem desolaten 0:4 können nur wenige Tage liegen. Acht Mal hat der FCZ vier oder mehr Tore kassiert in der vergangenen Super-League-Saison, das ist eine absurd hohe Zahl. Die Schlüsselfragen derzeit drehen sich um Trainer Magnin. Wie lange hält das offenbar blinde Vertrauen des Präsidenten Canepa an? Und wie sehr glauben die Spieler daran, unter Magnin doch noch eine signifikante Entwicklung hinzukriegen? Beat Schlatter hat den Glauben an Magnin noch nicht verloren. «Wollen wir wetten, wer länger im Amt bleibt, Magnin oder Ciriaco Sforza in Basel?», fragt er süffisant. Und dann wäre da noch dieser 27. September, der Sonntag, an dem Zürich erneut über das neue Fussballstadion abstimmen muss. Echte Kampagnen dafür oder dagegen gibt es nicht. Die Stadt scheint einfach mal apathisch abzuwarten. Und man fragt sich: Was tut eigentlich die Regierung genau?

Ratlosigkeit und Ohnmacht in dieser Frage dominieren je länger je mehr. Der Glaube, dass irgendwann einmal tatsächlich auch in Zürich ein Fussballstadion steht, schwindet. Beat Schlatter wirft ein: «Es heisst immer: Zürich ist halt keine Fussballstadt. Vielleicht ist es aber auch umgekehrt, und das Stadion selbst steht am Ursprung der Stimmungslage in der Stadt.» FC Vaduz: Euphorie im Ländle – und kleine Sticheleien Über die Rheinbrücke geht es zum einzigen Super-League-Verein im Ausland. Das Rheinparkstadion wirkt an diesem Tag ruhig, unweit davon empfängt uns Ruth Ospelt in ihrer Wohnung. Jahrelang hat sie den FC Vaduz geprägt, zunächst im Sekretariat, später als Vizepräsidentin und als Präsidentin. Seit einem Jahr ist die 62-Jährige im Vorruhestand und nur noch Fan. «Seit du weg bist, läuft es wieder beim FCV», sagen ihr Leute im Dorf. Was augenzwinkernd gemeint ist, stimmt tatsächlich. In der Saison 1 nach Ospelt hat Vaduz den Aufstieg geschafft. Die Liechtensteiner setzten sich in der Barrage gegen Thun durch. «Wer die Rückrunde gesehen hat, weiss, wie verdient der Aufstieg ist», sagt Ospelt. Noch im November war Vaduz auf Rang 8, dann drehten die Liechtensteiner auf und stürmten in die Super League. Ruth Ospelt war begeistert.