Tour de Ski 20. Platz in der Lenzerheide: Dario Cologna nimmt Schrittchen für Schrittchen Am zweiten Tag der Tour de Ski in der Lenzerheide liefert Nadine Fähndrich mit dem 14. Platz im Distanzrennen das beste Schweizer Resultat. Dario Cologna hingegen hat bei seiner Derniere in der Schweiz Pech mit einem Stockbruch. Mit dem 20. Rang bleibt er dennoch unter den Erwartungen.

Dario Cologna unterwegs im Schneegestöber der Lenzerheide. Bild: Federico Modica/Freshfocus

Siegerin: Niskanen. Sieger: Niskanen. Am finnischen Geschwisterpaar Kerttu und Iivo gab es am zweiten Tag der Tour de Ski in der Lenzerheide kein Vorbeikommen. Bei Iivo, dem langjährigen Überflieger in klassischer Technik, war das keine grosse Überraschung. Bei Kerttu schon eher. Im Schneegestöber der Bündner Alpen schienen sich Bruder und Schwester Niskanen wohlzufühlen - und das finnische Serviceteam schien die richtige Antwort auf den Nassschnee zu haben.

Iivo Niskanen. Peter Schneider / KEYSTONE

Als Iivo Niskanen als Sieger ins Ziel lief, präsentierte er einen Cristiano-Ronaldo-Jubel. Das Ganze ging aber unter - weil kurz hinter ihm Dario Cologna unter grossem Applaus die Ziellinie überquerte. Und schliesslich war es der allerletzte Weltcupauftritt des Bündners in der Schweiz. Ein «Danke Dario» leuchtete ihm nun vom Grossbildschirm entgegen, dann verklangen die Glocken seines Fanclubs. Kurz vor dem Ziel war Cologna vom eineinhalb Minuten hinter ihm gestarteten Niskanen aufgeholt worden. Doch Colognas Leistung schien einen kurzen Moment lang nicht das wichtigste Thema zu sein.

Wieder ein Stockbruch bei Cologna

Und ohnehin: Colognas 20. Rang über die 15 km musste relativiert werden. Ein Stockbruch hatte ihn, wie bereits in Davos im Distanzrennen, wichtige Sekunden gekostet. «Es wäre in Richtung Top Ten gegangen», sagte Cologna später. Was wiederum ein bemerkenswerter Schritt gewesen wäre im erhofften Formaufbau hinsichtlich Olympia im Februar. Und doch: Für einen, der in der Lenzerheide zwei Siege im Palmarès hat, die Tour-de-Ski schon viermal gewonnen hat und Jahr für Jahr in die Top Ten des Mehretappenrennens lief, ist der 21. Zwischenrang im Tour-Gesamtklassement nicht zufriedenstellend.

Zufriedener war einer, der nur wenige Sekunden hinter Cologna als 22. ins Ziel kam: Jonas Baumann. Er kann damit fest mit einer Olympiareise rechnen - zumal er sich derzeit hinter Cologna als stärkster Schweizer Distanzläufer etabliert hat. Insgesamt hinken die Distanzläufer aber den Sprintern hinterher, die am Dienstag überzeugt hatten. Enttäuschend waren am Mittwoch die Leistungen von Beda Klee (54.) und Candide Pralong (49.). Vor allem der Toggenburger Klee, der klassische Rennen eigentlich bevorzugt, kämpft mit seiner Form. Drittbester Schweizer war der 22-jährige Cyril Fähndrich auf dem 39. Platz - für den 22-Jährigen eine reife Leistung.

Fähndrich steckt Sturz vom Dienstag problemlos weg

Apropos Fähndrich: Cyrils Schwester Nadine war am Mittwoch für den besten Schweizer Rang besorgt. Die Eigenthalerin reagierte auf ihren Sturz im Sprint vom Dienstag und lief auf den 14. Rang. Damit reist sie mit einer guten Ausgangslage nach Oberstdorf, wo die Tour de Ski am Freitag mit einem Skating-Massenstartrennen weitergeht. Ein Platz in den ersten zehn in der Gesamtwertung liegt für Fähndrich im Bereich des Möglichen - zumal am Neujahrstag ein weiterer Sprint ansteht, wo sie zu den Favoritinnen gehört.

Das Schweizer Team wird, nachdem am Mittwochabend in der Lenzerheide PCR-Tests anstanden, am Donnerstag ins Oberallgäu dislozieren. In den Rennen in Oberstdorf werden aufgrund der Coronasituation keine Zuschauer zugelassen sein. Auch in der Lenzerheide hatte es in den vergangenen Tagen Unsicherheiten über die Durchführung gegeben - spätestens, als der Spengler-Cup in Davos hatte abgesagt werden müssen. Noch gibt es aber grünes Licht für die Durchführung der weiteren Tour-Rennen in Oberstdorf und Val die Fiemme.