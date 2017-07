Vor ein paar Tagen ist er 26 Jahre alt geworden und wohl selten so stark aufgetreten wie in diesen Monaten. Im Juni hatte er im Qualifikationsspiel gegen Saudiarabien zwei Tore zum 3:2-Sieg beigesteuert und die WM-Hoffnungen der Socceroos am Leben erhalten. Beim Confedcup in Russland schoss er gegen Deutschland ein Tor, stand in jedem Spiel in der Startformation und genoss danach am in Kroatien seine zehntägige Sommerpause. «Wenn ich in Kroatien bin, fühle ich mich als Australier. Wenn ich in Sydney bin, als Kroate«, sagt der Doppelbürger.

Kaum zurück in Luzern, setzte der Kopfballspezialist das Toreschiessen fort. In der Europa-League-Qualifikation schoss er beim 2:1 gegen Osijek beide Tore, sodass dessen Trainer orakelte, Juric werde nicht mehr lange hier spielen. Im Startspiel in der Super League gegen Lugano avancierte er erneut zum Matchwinner. In den Medien halten sich die Gerüchte, Stuttgart und Freiburg würden um ihn buhlen.