Wie fühlen Sie sich nach der Reise von Kalifornien nach Kopenhagen?

Timo Meier: Dafür, dass ich so lange unterwegs war und hektische Stunden hinter mir habe, sehr gut. Der Flug dauerte zehn Stunden. Viel geschlafen habe ich nicht. Aber ich bin sehr glücklich, hier in Kopenhagen sein zu dürfen. Die Nationalmannschaft ist jetzt mein Fokus Nummer eins.

Welches Fazit ziehen sie von ihrer NHL-Saison?

Ich denke, ich darf zufrieden sein. Ich konnte viel lernen. Wichtig ist für mich, dass ich während der ganzen Saison Fortschritte machen konnte. Das ist sehr wertvoll, zumal es in einer schwierigen Liga wie der NHL sehr anspruchsvoll ist, bei 82 Spielen jeden Abend auf einem Top-Level zu agieren. Ich konnte aber sehr von unseren Teamleadern bei den San Jose Sharks profitieren und auch die Zusammenarbeit mit den Coaches war für mich sehr gut.

Wann haben Sie eigentlich Ihren letzten Ernstkampf auf dem grossen Eisfeld bestritten?

Ich glaube, das war im Rahmen der U20-WM in Helsinki 2016. Aber ich denke nicht, dass die Umstellung ein Problem sein wird für mich. Ich trainiere ja auch im Sommer in der Schweiz und dort auf den grossen Eisfeldern. An meiner Spielweise wird sich – innerhalb des Systems unserer Mannschaft – aber nichts ändern.