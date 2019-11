Zuschauerrekord: 42'517 Fans kamen zu Roger Federers Exhibition

In der "Plaza de Toros", der Stierkampfarena von Mexiko-City, brachen Federer und Zverev einen Zuschauerrekord. Die alte Bestmarke für eine Tennis-Exhibition hielten Kim Clijsters und Serena Williams, die vor neun Jahren in Brüssel 35'681 Zuschauer in ein Fussballstadion gelockt hatten.

"Ich werde diesen wunderbaren Abend nie vergessen", so Roger Federer auf Twitter und Instagram.