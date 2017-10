Williams und Muguruza spielten um den noch offenen Halbfinal-Platz in der Gruppe "Weiss". Dabei gelang der 37-jährigen Amerikanerin die Revanche für die Niederlage im diesjährigen Wimbledon-Final. Bei der fünften Teilnahme an den WTA-Finals steht die ältere der beiden Williams-Schwestern zum fünften Mal im Halbfinal. Die Tschechin Karolina Pliskova stand schon vor ihrer 3:6, 1:6-Niederlage gegen die French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko als Halbfinalistin fest.

In der anderen Gruppe kämpfen am Freitag die Französin Caroline Garcia, die Weltranglisten-Erste Simona Halep und die Ukrainerin Jelina Switolina um den Einzug in den Halbfinal. Die Dänin Caroline Wozniacki hat sich bereits für die K.o.-Runde qualifiziert.