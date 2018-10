Die Vorfreude steigt. In einer Woche werden die Swiss Indoors am Super Monday so richtig lanciert. Doch wie in jedem Jahr beginnt in der Woche vor dem Turnier das grosse Zittern. Mit dem Belgier David Goffin, der seine Saison verletzungsbedingt bereits beendet hat, sagte ein Star bereits im September ab. Jetzt musste auch ein zweimaliger Gewinner der Swiss Indoors Forfait erklären. Der Argentinier Juan Martin del Potro brach sich beim Turnier in Schanghai bei einem Sturz die Kniescheibe und muss die Saison ebenfalls vorzeitig beenden. "Es ist ein sehr schwerer Moment", sagte Del Potro. "Ich bin sehr traurig und fühle mich momentan psychisch kraftlos. So etwas hätte ich nicht erwartet."

Nach insgesamt vier Operationen am Handgelenk ist es die fünfte schwerere Verletzung des diesjährigen US-Open-Finalisten und -Siegers von 2009. Der 30-Jährige hatte sich erst Anfang des Monats für die ATP World Tour Finals Mitte November in London qualifiziert und wird nun beim Saisonabschluss der besten acht Profis der Saison fehlen.

Der Fluch des Posterboys

Durch den Ausfall del Potros verlieren die Swiss Indoors einen ihrer fünf Posterboys. Marin Cilic, Denis Shapovalov, del Potro, Roger Federer und Alexander Zverev grinsen in diesem Jahr von den Werbeplakaten. Mindestens einen von ihnen werden die Fans nicht in der renovierten St. Jakobshalle sehen.