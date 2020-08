Wawrinka ohne Satzverlust in den Viertelfinals

Nach dem Turniersieg von letzter Woche und dem klaren Auftaktsieg ins zweite Turnier am Dienstag kam Wawrinka in den Achtelfinals gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp sogar zum bisher deutlichsten Erfolg in der tschechischen Hauptstadt. Der Westschweizer setzte sich gegen die Weltnummer 174 6:3, 6:3 durch.

In den Viertelfinals trifft Wawrinka entweder auf seinen Finalgegner vom letzten Sonntag, den Russen Aslan Karazew, oder auf den Letten Ernests Gulbis. Beide sind nicht in den Top 150 des ATP-Rankings klassiert.