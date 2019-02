Der Waadtländer besiegte den Amerikaner Steve Johnson (ATP 36) mit 7:6 (7:5) und 6:4 und trifft nun auf den Australier Nick Kyrgios, der sich überraschend gegen Rafael Nadal durchsetzte.

Wawrinka machte im Tiebreak des ersten Satzes aus einem 4:5-Rückstand noch ein 7:5. Im zweiten Satz leitete er mit einem Break zum 3:2 die Vorentscheidung ein. Schliesslich v verliess er den Platz nach 95 Minuten als Sieger.

Gegen den Kalifornier Johnson hatte Wawrinka im letzten Mai im Turnier in Rom nach zuvor zwei klaren Siegen die letzte von drei Begegnungen noch verloren. Wawrinka knüpfte damit weiter an die Leistungen am Turnier in Rotterdam an, wo er in der vorletzten Woche den Final erreicht hatte.

Für den dreifache Grand-Slam-Champion ist es der erste Auftritt an der mexikanischen Pazifikküste seit 2013. Nächster Gegner ist der für Wawrinka altbekannte Nick Kyrgios (ATP 72), der sich überraschend gegen den topgesetzten Weltranglisten-Zweite Nadal durchsetzte. Kyrgios siegte nach gut drei Stunden 3:6, 7:6 (7:2) und 7:6 (8:6). Im letzten August hatte sich Wawrinka in Toronto letztmals auf der ATP-Tour gegen den 1,93 m grossen Kyrgios durchgesetzt.