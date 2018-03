Hoffnung war in den letzten Wochen immer wieder aufgekeimt, dass Federer sich in diesem Jahr doch anders entscheiden könnte. Er hatte sie mit Aussagen selbst genährt. Zudem schien die Ausgangslage anders als noch vor einem Jahr, als es nach der halbjährigen Pause noch viele Unsicherheiten gab. So gesehen ist die zweimonatige Pause, die sich Federer bis zu seiner Rückkehr in der zweiten Juni-Woche in Stuttgart gönnt, eine kleine Enttäuschung.

Und doch: Sie ist beim Blick auf sein Verletzungsbulletin wohl richtig. Denn während das Spiel auf Sand für Freizeitsportler als besonders schonend für die Gelenke gilt, ist die Belastung für Spitzensportler weitaus komplexer.

Federers Fitnesstrainer Pierre Paganini erklärte das vor einigen Wochen in der New York Times so: «Zwar sind die Schläge auf die Gelenke bei harten Belägen stärker als auf Sand, aber diese sind nur jeweils kurz.» Das ist ein Vorteil.