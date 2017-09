Die 27-jährige Aargauerin bezwang in der ersten Runde die in der Weltrangliste um 23 Plätze besser klassierte Einheimische Sabina Scharipowa 6:1, 6:3. Zuvor hatte Vögele auf der WTA-Tour in diesem Jahr einzig bei den Australian Open in Melbourne einen Sieg gelandet. Von Ende Januar bis Anfang August fiel sie wegen einer Verletzung aus.

Auf Scharipowa war sie in Taschkent bereits im vergangenen Jahr zum Auftakt getroffen, damals siegte sie in drei Sätzen. Im Achtelfinal trifft Vögele auf die als Nummer 5 gesetzte Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 63), gegen die sie noch nie gespielt hat.