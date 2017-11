Dokic ist damals 12 Jahre alt. Die Sorgen ertränkt der Vater, der im Kroatienkrieg gekämpft haben soll, im Alkohol. «Er wollte, dass ich auf dem Platz perfekt bin», sagt Jelena Dokic. Doch so etwas wie Perfektion existiert in einem Sport wie Tennis nicht. Fast täglich wird sie bespuckt und verprügelt. Um die Male der Misshandlung zu kaschieren, muss sie ihre Arme und Beine immer bedecken.

Verfolgt von Angst und Verzweiflung, wird sie trotzdem zu einem Wunderkind. 16-jährig bezwingt sie 1998 in Wimbledon in der Startrunde Titelverteidigerin Martina Hingis und stösst als Qualifikantin bis in die Viertelfinals vor. Im Jahr darauf steht Dokic in den Halbfinals. Doch für den Vater nicht gut genug.