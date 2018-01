Rafael Nadal ist am Australian Open in Melbourne in den Viertelfinals ausgeschieden. Der Weltranglisten-Erste musste die Partie gegen den Kroaten Marin Cilic (ATP 6) nach 3:47 Stunden beim Stand von 6:3, 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2 aufgeben.

Cilic qualifizierte sich zum zweiten Mal nach 2010 für die Halbfinals in Melbourne und trifft am Donnerstag auf den Briten Kyle Edmund (ATP 49).

