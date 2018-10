Belinda Bencic (WTA 47) erholte sich vom strapaziösen Halbfinaltag weniger gut als Julia Görges. Beide Spielerinnen hatten am Freitag 2:21 Stunden für den Finaleinzug benötigt.

Julia Görges drückte dem Final den Stempel auf. Die 29-jährige Deutsche schaffte zum 3:2 im ersten Satz den ersten Aufschlagdurchbruch. Görges erspielte sich mehr Chancen. Im zweiten Satz gelang Görges das vorentscheidende Break zum 6:5. Nach 88 Minuten verwandelte Julia Görges den zweiten Matchball. Belinda Bencic erspielte sich keine einzige Breakmöglichkeit und führte in den Aufschlagspielen der Gegnerin nie 30:15 oder 30:0.

Nicht neu ist, dass Belinda Bencic in Finals als Verliererin vom Platz muss. Im siebenten WTA-Tour-Final setzte es für die Ostschweizerin die fünfte Niederlage ab. Bei einem ihrer zwei Turniersiege, vor drei Jahren in Toronto, gewann Bencic das Endspiel gegen Simona Halep dank der Aufgabe der Rumänin im dritten Satz. Nur einmal, im Juni 2015 in Eastbourne auf Rasen gegen Agnieszka Radwanska, verwandelte Bencic in einem Final den Matchball.

Obwohl am Ende das Happy End fehlte und sogar Tränen flossen, lohnte sich für Bencic die kurzfristig anberaumte Reise ins Luxemburgische. Bencic überstand die Qualifikation und reihte sieben Siege aneinander, ehe sie im Final gestoppt wurde. In der Weltrangliste verbessert sich Bencic dank der 197 gewonnenen Punkte von Platz 47 auf Position 38.