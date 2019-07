Bacsinszky wehrte sich nach Kräften, schaffte im zweiten Satz noch einmal das Rebreak zum 4:5, verlor aber nach einem weiteren Break und gut einer Stunde Spielzeit auch das dritte Duell gegen die US-Open-Siegerin von 2017.

In ihrer 20. Wimbledon-Partie kassierte Bacsinszky damit ihre neunte Niederlage. Stephens erreichte nach zwei Startniederlagen 2017 und 2018 wieder einmal die 2. Runde am Turnier im Südwesten Londons. 2013 war die Amerikanerin in Wimbledon bereits einmal in den Viertelfinals gestanden.

Die Weltnummer 9, bei der sich Hochs und Tiefs im Lauf einer Saison häufig abwechseln, zeigte sich von ihrer guten Seite und bot eine starke Leistung. 25 Winner totalisierte die 26-Jährige aus Florida, die auch als Rückschlägerin Bacsinszky immer wieder unter Druck zu setzen vermochte und fünf Breaks schaffte. Bacsinszky dagegen gelangen nur vier Winner.