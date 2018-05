Der Österreicher setzte sich in 85 Minuten 6:4, 6:2 durch und zog zum zweiten Mal nach dem letzten Jahr, als er Nadal unterlegen war, in den Final ein.

Thiem geriet einzig am Ende des ersten Satzes kurz in Rücklage, als er beim Stand von 5:4 drei Breakbälle in Serie abwehren musste. Es waren allerdings die einzigen des Südafrikaners, der bei Aufschlag Thiem nur gerade neun Punkte gewann. Gegner des Österreichers ist am Sonntag in dessen zweitem Masters-1000-Final der als Nummer 2 gesetzte Deutsche Alexander Zverev oder der ungesetzte kanadische Teenager Denis Shapovalov (2. Halbfinal um 21 Uhr).

Der Sieg gegen Anderson dürfte für Thiem eine grosse Genugtuung bedeuten. Die ersten sechs Duelle gegen den grossgewachsenen Südafrikaner hatte der French-Open-Halbfinalist des letzten Jahres allesamt verloren - allerdings immer auf Hartplatz. Auf Sand muss sich der 24-jährige Niederösterreicher allerdings vor keinem fürchten, nicht einmal vor Nadal, wie er am Freitag bewies.