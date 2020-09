Die Schweizerin schlug auch in ihrem zweiten Match im Elsass mit der Russin Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 38) eine besser klassierte Spielerin. Sie gewann in knapp zwei Stunden 7:6 (7:3), 7:5. In der 1. Runde hatte sich die in Biel wohnhafte 23-Jährige gegen die junge Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 29) durchgesetzt.

Im Viertelfinal trifft Teichmann entweder auf die ukrainische Weltranglisten-5. Jelina Switolina oder auf die Polin Magda Linette (WTA 36).