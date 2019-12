Swissmint gibt Gedenkmünze für Roger Federer heraus

Federer wird mit einer 20-Franken-Silbermünze geehrt. Im Mai 2020 folgt eine Roger-Federer-50-Franken-Goldmünze mit einem anderen Sujet.

Kein anderer Schweizer habe weltweit einen ähnlichen Bekanntheitsgrad wie Roger Federer, heisst es in einer Medienmitteilung von Swissmint vom Montag. Seine Tennisrekorde seien kaum zu zählen. Seine Rekorde sowie sein variantenreiches Spiel machten ihn zum wohl besten Spieler der Tennisgeschichte.

Aber auch neben dem Tennisplatz engagiere er sich: Mit seiner 2003 gegründeten Stiftung unterstütze er Hilfsprojekte für Kinder. 2006 wurde er zudem als erster Schweizer zum internationalen Unicef-Botschafter ernannt. Seine sportlichen Erfolge, sein soziales Engagement, seine Natürlichkeit und Bodenständigkeit, sowie seine Art im Umgang mit seinen Fans hätten Swissmint bewogen, ihn zu ehren.

Erstmals ein Vorverkauf

Swissmint erwartet weltweit grosses Interesse an den Roger-Federer-Silbermünzen. Deshalb führt die Eidgenössische Münzstätte für eine 20-Franken-Silber-Gedenkmünze in der Qualität "unzirkuliert" erstmals einen Vorverkauf durch. Die Münzen können ab 2. Dezember 2019 über den Online-Shop von Swissmint auf www.swissmintshop.ch in limitierter Auflage gekauft werden. Der Vorverkauf dauert spätestens bis zum 19. Dezember 2019, sofern die Erstprägemenge von 55'000 Stück nicht vorher ausverkauft ist.

Versandt werden die Roger-Federer-Silbermünzen ab dem Ausgabetag 23. Januar 2020. Sollte die Nachfrage die Erstprägemenge übersteigen, so behält sich Swissmint vor, maximal weitere 40'000 Münzen zu produzieren und im Mai 2020 zur Ausgabe zu bringen.

Die Roger-Federer-Silbermünzen in den Qualitäten "polierte Platte" und "Folder" können erst ab dem Ausgabetag 23. Januar 2020 bestellt werden.