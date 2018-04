Im Achtelfinal trifft Vögele entweder auf Einzel-Olympiasiegerin Monica Puig (WTA 68) aus Puerto Rico oder auf die Amerikanerin Nicole Gibbs (WTA 117).

Für Vögele war es der fünfte Sieg in diesem Jahr in einem Haupttableau der WTA-Tour und der fünfte in Mexiko. Vor rund einem Monat war sie in Acapulco erst im Final gescheitert.