Obwohl Lüthi als Coach Federers Chef ist, dieser aber seinen Lohn bezahlt, sind aus ihnen Freunde geworden, die auch abseits des Tennisplatzes viel Zeit miteinander verbringen. Hier erzählt Severin Lüthi, wie er in Wimbledon einen Tag an der Seite Federers erlebt.

07.50 Uhr «Ich lasse mich von meinem Handy wecken. In Wimbledon wohne ich mit Ivan Ljubicic in einem Haus, das sich in Gehdistanz zu jenem von Roger und dessen Familie befindet. Ich dusche erst und esse etwas Kleines, aber nie wahnsinnig viel. Wenn ich mit Roger unterwegs bin, muss ich darauf achten, dass ich keine zu grossen Portionen esse, denn ich bewege mich viel weniger als Roger und verbrenne nicht so viele Kalorien wie er.»

09.00 Uhr «Wir treffen bei Roger ein, Physiotherapeut Daniel Troxler ist bereits hier. Roger und er sind mit Stretching und Kräftigungsübungen beschäftigt, die zum täglichen Brot gehören. Über den Match reden wir nicht gross, das haben wir am Vorabend erledigt. Meist besprechen Ivan und ich uns gemeinsam, bevor wir mit Roger die Taktik festlegen. Ivan denkt noch wie ein Spieler. Zur Vorbereitung schauen wir frühere Matches, Statistiken und Resultate an. Ich schaue oft Tennis und mache mir Notizen.»

«Ich bin ja auch noch Davis-Cup-Captain: Das erleichtert vieles.»

09.40 Uhr «Zwei Wagen des offiziellen Fahrdienstes bringen uns zur Anlage. Pro Spieler darf nur ein Coach den Dienst in Anspruch nehmen, aber ich bin ja auch noch Davis-Cup-Captain. Das erleichtert vieles. Hier verlieren wir auch nicht viel Zeit im Verkehr, weil alles in der Nähe ist. Bei anderen Turnieren hast du auch einmal eine Stunde Weg, oder du sitzt sogar im Stau.»