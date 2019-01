Im Viertelfinal spielt die 37-jährige Amerikanerin gegen die Tschechin Karolina Pliskova. Mit einem 24. Major-Titel könnte sie zur Rekordhalterin Margaret Court aufschliessen.

Nachdem sie im ersten Satz chancenlos geblieben war, steigerte sich Halep deutlich und lieferte Williams in den Sätzen 2 und 3 einen grossen Kampf. Am Ende reichten die Defensivkünste der rumänischen French-Open-Siegerin aber nicht gegen die Power der Amerikanerin. Nach gut eineinviertel Stunden nützte Williams gleich ihren ersten Matchball.

Die Weltranglisten-Vierte setzte sich am Montag im Achtelfinal in Melbourne mit 4:6, 6:3, 6:4 gegen die Lettin Anastasija Sevastova durch. In der hart umkämpften Partie behielt die 21-jährige Japanerin wie in der Runde zuvor nach einem Satzrückstand noch die Oberhand. In der Runde der letzten acht trifft die Tochter eines Haitianers und einer Japanerin am Mittwoch auf die Ukrainerin Jelina Switolina.

Die Siegerin der WTA Finals in Singapur musste in einer Partie mit kuriosem Spielverlauf ebenfalls hart kämpfen, ehe ihr 6:2, 1:6, 6:1-Erfolg über die Amerikanerin Madison Keys feststand. Das dritte Games im dritten Satz dauerte dabei 17 Minuten. Nachdem es Switolina zum 2:1 für sich entschieden hatte, gab sie kein weiteres Spiel mehr ab.

Die letztjährige Finalistin Halep riskiert nun, ihren Platz an der Spitze der Weltrangliste zu verlieren. Noch vier der acht im Feld verbliebenen Frauen (Osaka, Kvitova, Switolina und Pliskova) haben eine Chance auf die Nummer 1.