Serbien steht im Final

Djokovic sicherte den Serben gegen Russland den entscheidenden zweiten Punkt mit dem schwer erkämpften 6:1, 5:7, 6:4 gegen den Weltranglisten-Fünften Daniil Medwedew. Das erste Duell beim ATP Cup zwischen zwei Top-5-Spielern dauerte 2 Stunden und 43 Minuten. Zuvor hatte Dusan Lajovic die Serben mit dem 7:5, 7:6 (7:1) gegen Karen Chatschanow überraschend in Führung gebracht.

Djokovic, der schon am Vortag gegen Denis Shapovalov über zweieinhalb Stunden auf dem Platz gestanden hatte, zeigte gegen Medwedew einige Ermüdungserscheinungen. Es überraschte deshalb nicht, dass er seine geplante Teilname am Turnier von Adelaide für nächste Woche absagte. Am Montag in einer Woche beginnt das Australian Open in Melbourne, wo er als Titelverteidiger antritt.