Um den Vorstoss in die Qualifikation für das Finalturnier 2020 noch zu schaffen, benötigt das Schweizer Team damit zwei Siege in den verbleibenden Einzeln. Die im Anschluss ans Doppel anstehende Partie gegen den kurzfristig anstelle von Martin Klizan nominierten Norbert Gombos (ATP 117) bestreitet wiederum Laaksonen. Für das allfällige entscheidende letzte Spiel gegen Andrej Martin (ATP 114) ist Sandro Ehrat gemeldet, der am Freitag mit dem Sieg gegen Klizan überzeugt hat. Wobei hier personelle Änderungen noch möglich sind.

Der 16-jährige Kym, seit dem 1:3 gegen Russland im Februar der jüngste Schweizer Davis-Cup-Spieler, war vom Captain Severin Lüthi anstelle des zunächst gemeldeten Marc-Andrea Hüsler aufgestellt worden. Gemeinsam hatten Kym und Laaksonen gegen die Russen mit einem Dreisatz-Erfolg gegen Andrej Rublew/Jewgeni Donskoi für den Schweizer Punkt gesorgt. Gegen die slowakischen Doppelspezialisten Polasek/Zelenay hatten Kym/Laaksonen dagegen deutlich das Nachsehen. Vor allem in taktischer Hinsicht besassen die Slowaken Vorteile.